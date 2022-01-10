Гордон Рамзи испугался приготовления ужина для Путина

Знаменитый британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, что очень испугался, когда готовил ужин для президента России Владимира Путина.

Признание прозвучало в эфире «Шоу Келли Кларксон». «Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха», — рассказал повар.

По словам Рамзи, в тот день он переживал за качество блюд сильнее обычного. Он также отметил, что даже хотел сбежать, но в итоге приготовленный поваром ужин лидеры России и Великобритании оценили положительно.

«Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними рядом, а они тебя спрашивают о спарже», — поделился Рамзи эмоциями от встречи с главами государств.