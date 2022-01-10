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Порнозвезда Лана Роудс стала мамой после ухода из профессии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lanarhoades, instagram.com/lanarhoades

Порноактриса Лана Роудс родила первенца 9 января, спустя два года после ухода из профессии. Имя отца ребенка звезда не разглашает.

По данным на 2018 год, 25-летняя актриса Лана Роудс была лидером списка «Грязная дюжина: Самые популярные порнозвезды». Она снялась в трех сотнях порнофильмов и сцен и ушла из профессии в 2019 году.

О рождении первенца Роудс сообщила в соцсети: она опубликовала трогательное фото из больничной палаты. Для ребенка она выбрала имя Мило.

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Имя отца ребенка актриса держит в тайне. Поклонники подозревают, что папой малыша может быть ее бывший избранник Майк Маджлак. С ним актриса разошлась в феврале 2021 года.

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