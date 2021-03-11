Вопреки цензуре: как обнажались советские актрисы

Показать чуть обнажившуюся грудь или голую спину в советском кино считалось непристойным. Но режиссеры тех лет все равно находили способы включать в фильмы эротику, а раздевающиеся в кадре актрисы мгновенно становились секс-символами СССР.
«Бриллиантовая рука»
Актриса Светлана Светличная, режиссер Леонид Гайдай, 1968 год
Сюжет. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, где также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке. Но в силу недоразумения вместо жулика в драгоценном гипсе оказывается ничего не подозревающий Семен Семенович.
Откровенная сцена. Первый стриптиз от Светланы Светличной (в легендарном халатике не с перламутровыми пуговицами) сделал актрису знаменитой на весь Союз. После выхода фильма Светличная стала советским секс-символом, хотя, по словам участников съемок, она ужасно смущалась, и Гайдай просил всех, кроме оператора, покинуть площадку.
«Романс о влюбленных»
Актриса Елена Коренева, режиссер Андрей Кончаловский, 1974 год
Сюжет. В фильме рассказана драматическая история любви двух молодых людей, которых разлучил случай. Сергей и Татьяна расстаются, когда молодой человек отправляется в армию. Внезапно родным приходит извещение о гибели парня. Спустя некоторое время Татьяна выходит замуж, а Сергей возвращается домой живой и невредимый.
Откровенная сцена. Актриса Елена Коренева играла в «Романсе о влюбленных» будучи студенткой второго курса. Мать актрисы тогда работала ассистентом по подбору актеров, и кто-то из коллег подсказал, что ее дочь может подойти по типажу. В фильме героиня Кореневой бегает по пляжу в белой рубашке на голое тело, которую то и дело раздувает ветер. За необычную внешность девушку называли «красивой некрасавицей».
«Табор уходит в небо»
Актриса Светлана Тома, режиссер Эмиль Лотяну, 1976 год
Сюжет. Картина снята по мотивам произведений Максима Горького. В основе — несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается в цыганском таборе, блуждающем по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи.
Откровенная сцена. В одной из сцен героиня обнажается по пояс на глазах у возлюбленного, но, по словам актрисы, в этой сцене присутствует чистота, которая не вызывает неловкости. Происходило все очень деликатно: с площадки всех попросили уйти, остался только режиссер, оператор, гример и костюмер, которая держала одежду. Дело было осенью, чтобы актриса не мерзла в воде, ее тело смазали гусиным жиром.
«Экипаж»
Актриса Александра Яковлева, режиссер Александр Митта, 1979 год
Сюжет. Самолета приземляется в аэропорту, где произошло землетрясение, чтобы забрать людей из зоны бедствия. Извергается огненная лава, все вокруг горит и рушится, людей охватывает паника. Самолет удается поднять в воздух, но выясняется, что при взлете он получил массу повреждений, и одно из них слишком опасно, чтобы лайнер смог благополучно приземлиться. Одна из сюжетных линий — личные отношения членов экипажа.
Откровенная сцена. В первом советском фильме-катастрофе зрители увидели знаменитую любовную сцену между героями Леонида Филатова и Александры Яковлевой. Чтобы эпизод прошел цензуру, режиссеру Александру Митте пришлось сокращать его дважды. Директор картины «Экипаж» Борис Криштул, вспоминал, что у Яковлевой не было комплексов. Она легко раздевалась перед камерой и ходила голая по съемочной площадке.
«Родня»
Актриса Светлана Крючкова, режиссер Никита Михалков, 1981 год
Сюжет. Фильм в иронической манере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Главная героиня в простоте душевной пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест.
Откровенная сцена. Героиня Светланы Крючковой — сбежавшая
из деревни в большой город женщина, предстает перед зрителями
обнаженной в душе. Сцена не эротическая, а скорее юмористическая, и ее
нельзя смотреть, не улыбаясь. Но обнаженная грудь Крючковой в кадре для
советского кино выглядела смело.
«Зимняя вишня»
Актриса Елена Сафронова, режиссер Игорь Масленников, 1985 год
Сюжет. Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но выбор сделать непросто.
Откровенная сцена. Сцена, в которой полностью обнаженная героиня Елены Сафоновой в свете утреннего солнца подходит к окну полюбоваться природой, стала эталонной для целого поколения зрителей. Позднее похожие эпизоды неоднократно повторяли другие режиссеры.
«Маленькая Вера»
Актриса Наталья Негода, режиссер Василий Пичул, 1988 год
Сюжет. Действие фильма разворачивается в Приморском городе. Девушка Вера, только что закончившая школу, проводит время на дискотеках, за бутылкой вина в подворотне и за болтовней с подружками. Важным событием в жизни Веры становится встреча со студентом Сергеем — он вырос в другой среде, самостоятельно мыслит, у него другие культурные ценности. Молодые люди «из разных миров» стараются понять и принять друг друга.
Откровенная сцена. Фильм стал символом перестройки, а сексуальная революция в картине произвела настоящий фурор. Наталья Негода, сыгравшая главную роль, не раз появляется в кадре в откровенных образах. В итоге она была признана лучшей актрисой 1988 года, а позже стала первой советской моделью, снявшейся в фотосессии для журнала Playboy.