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Вопреки цензуре: как обнажались советские актрисы

Источник:
Sibnet.ru
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Показать чуть обнажившуюся грудь или голую спину в советском кино считалось непристойным. Но режиссеры тех лет все равно находили способы включать в фильмы эротику, а раздевающиеся в кадре актрисы мгновенно становились секс-символами СССР.

«Бриллиантовая рука»

Актриса Светлана Светличная, режиссер Леонид Гайдай, 1968 год

Сюжет. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, где также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке. Но в силу недоразумения вместо жулика в драгоценном гипсе оказывается ничего не подозревающий Семен Семенович.

Фото: © кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Откровенная сцена. Первый стриптиз от Светланы Светличной (в легендарном халатике не с перламутровыми пуговицами) сделал актрису знаменитой на весь Союз. После выхода фильма Светличная стала советским секс-символом, хотя, по словам участников съемок, она ужасно смущалась, и Гайдай просил всех, кроме оператора, покинуть площадку.

«Романс о влюбленных»

Актриса Елена Коренева, режиссер Андрей Кончаловский, 1974 год

Сюжет. В фильме рассказана драматическая история любви двух молодых людей, которых разлучил случай. Сергей и Татьяна расстаются, когда молодой человек отправляется в армию. Внезапно родным приходит извещение о гибели парня. Спустя некоторое время Татьяна выходит замуж, а Сергей возвращается домой живой и невредимый.

Фото: © кадр из фильма «Романс о влюбленных»

Откровенная сцена. Актриса Елена Коренева играла в «Романсе о влюбленных» будучи студенткой второго курса. Мать актрисы тогда работала ассистентом по подбору актеров, и кто-то из коллег подсказал, что ее дочь может подойти по типажу. В фильме героиня Кореневой бегает по пляжу в белой рубашке на голое тело, которую то и дело раздувает ветер. За необычную внешность девушку называли «красивой некрасавицей».

«Табор уходит в небо»

Актриса Светлана Тома, режиссер Эмиль Лотяну, 1976 год

Сюжет. Картина снята по мотивам произведений Максима Горького. В основе — несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается в цыганском таборе, блуждающем по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи.

Фото: © кадр из фильма «Табор уходит в небо»

Откровенная сцена. В одной из сцен героиня обнажается по пояс на глазах у возлюбленного, но, по словам актрисы, в этой сцене присутствует чистота, которая не вызывает неловкости. Происходило все очень деликатно: с площадки всех попросили уйти, остался только режиссер, оператор, гример и костюмер, которая держала одежду. Дело было осенью, чтобы актриса не мерзла в воде, ее тело смазали гусиным жиром.

«Экипаж»

Актриса Александра Яковлева, режиссер Александр Митта, 1979 год

Сюжет. Самолета приземляется в аэропорту, где произошло землетрясение, чтобы забрать людей из зоны бедствия. Извергается огненная лава, все вокруг горит и рушится, людей охватывает паника. Самолет удается поднять в воздух, но выясняется, что при взлете он получил массу повреждений, и одно из них слишком опасно, чтобы лайнер смог благополучно приземлиться. Одна из сюжетных линий — личные отношения членов экипажа.

Фото: © кадр из фильма «Экипаж»

Откровенная сцена. В первом советском фильме-катастрофе зрители увидели знаменитую любовную сцену между героями Леонида Филатова и Александры Яковлевой. Чтобы эпизод прошел цензуру, режиссеру Александру Митте пришлось сокращать его дважды. Директор картины «Экипаж» Борис Криштул, вспоминал, что у Яковлевой не было комплексов. Она легко раздевалась перед камерой и ходила голая по съемочной площадке. 

«Родня»

Актриса Светлана Крючкова, режиссер Никита Михалков, 1981 год

Сюжет. Фильм в иронической манере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Главная героиня в простоте душевной пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест.

Фото: © кадр из фильма «Родня»

Откровенная сцена. Героиня Светланы Крючковой — сбежавшая из деревни в большой город женщина, предстает перед зрителями обнаженной в душе. Сцена не эротическая, а скорее юмористическая, и ее нельзя смотреть, не улыбаясь. Но обнаженная грудь Крючковой в кадре для советского кино выглядела смело.

«Зимняя вишня»

Актриса Елена Сафронова, режиссер Игорь Масленников, 1985 год

Сюжет. Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но выбор сделать непросто.

Фото: © кадр из фильма «Зимняя вишня»

Откровенная сцена. Сцена, в которой полностью обнаженная героиня Елены Сафоновой в свете утреннего солнца подходит к окну полюбоваться природой, стала эталонной для целого поколения зрителей. Позднее похожие эпизоды неоднократно повторяли другие режиссеры.

«Маленькая Вера»

Актриса Наталья Негода, режиссер Василий Пичул, 1988 год

Сюжет. Действие фильма разворачивается в Приморском городе. Девушка Вера, только что закончившая школу, проводит время на дискотеках, за бутылкой вина в подворотне и за болтовней с подружками. Важным событием в жизни Веры становится встреча со студентом Сергеем — он вырос в другой среде, самостоятельно мыслит, у него другие культурные ценности. Молодые люди «из разных миров» стараются понять и принять друг друга.

Фото: © кадр из фильма «Маленькая Вера»

Откровенная сцена. Фильм стал символом перестройки, а сексуальная революция в картине произвела настоящий фурор. Наталья Негода, сыгравшая главную роль, не раз появляется в кадре в откровенных образах. В итоге она была признана лучшей актрисой 1988 года, а позже стала первой советской моделью, снявшейся в фотосессии для журнала Playboy.

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