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Бритни Спирс прикрыла эмодзи интимные места на откровенных фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © britneyspears, instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс продолжает публиковать в соцсетях обнаженные снимки, на этот раз она полностью избавилась от одежды, прикрыв самые интимные части тела смайликами.

Сначала Бритни публиковала фотографии топлес, закрывая обнаженную грудь руками. А новых снимках певица позирует полностью без белья — самую интимную часть тела она прикрыла смайлом в виде сердца.

«Свободная женская энергия никогда не чувствовалась лучше», — подписала Бритни Спирс публикацию.

Ранее артистка признавалась, что выкладывает обнаженные фотографии для того, чтобы показать свою свободу и открытость перед своими подписчиками и миром. Так она избавляется от накопившихся комплексов.

В 2021 году суд в Лос-Анджелесе отменил опекунство, которое контролировало жизнь поп-звезды Бритни Спирс с 2008 года. Опекуном певицы был ее отец Джейми Спирс.


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