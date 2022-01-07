Бритни Спирс прикрыла эмодзи интимные места на откровенных фото

Певица Бритни Спирс продолжает публиковать в соцсетях обнаженные снимки, на этот раз она полностью избавилась от одежды, прикрыв самые интимные части тела смайликами.

Сначала Бритни публиковала фотографии топлес, закрывая обнаженную грудь руками. А новых снимках певица позирует полностью без белья — самую интимную часть тела она прикрыла смайлом в виде сердца.

«Свободная женская энергия никогда не чувствовалась лучше», — подписала Бритни Спирс публикацию.

Ранее артистка признавалась, что выкладывает обнаженные фотографии для того, чтобы показать свою свободу и открытость перед своими подписчиками и миром. Так она избавляется от накопившихся комплексов.

В 2021 году суд в Лос-Анджелесе отменил опекунство, которое контролировало жизнь поп-звезды Бритни Спирс с 2008 года. Опекуном певицы был ее отец Джейми Спирс.