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BMW показала технологию мгновенной смены цвета кузова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/Out_of_Spec

Автомобильный гигант BMW в рамках выставки CES 2022 продемонстрировал уникальную технологию, которая позволяет менять цвет кузова машины за пару секунд нажатием одной кнопки.

Технология основана на электронных чернилах E Ink, которые используются в электронных книгах. На поверхность машины наносится слой пленки из микрокапсул E Ink размером в толщину человеческого волоса. При этом E Ink расходует энергию только при изменении цвета.

В каждой капсуле содержится отрицательно заряженные белые элементы и положительно заряженные черные. В зависимости от выбранной настройки электрическое поле заставляет собираться на поверхности белые или черные капсулы.

Соответственно, машина может сменить цвет с белого на черный, а также наоборот. Кроме этого, доступны разные оттенки серого. Разработчики отмечают, что выбор в жаркие дни белого цвета, а в холодные черного повысит энергетическую эффективность автомобиля.

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