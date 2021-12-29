Россия откажется от угольных шахт

Количество угольных шахт в России будут постепенно сокращать, старые предприятия закроют после истечения лицензий, а новые не открою, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Пользование недрами осуществляется на основании лицензий, у которых есть срок действия, обычно связанный с завершением отработки запасов полезных ископаемых. То есть по мере истечения срока действия лицензий количество шахт будет сокращаться. Считаю, что не надо выдавать новых лицензий на разработку таких участков недр. То есть старые шахты постепенно будут закрываться, а новых не должно появляться», — сказал Новак в интервью РБК.

По его словам, с точки зрения безопасности глубокие шахты с высоким содержанием метана — наиболее опасные производственные объекты, там выше риски аварий по сравнению с другими промышленными предприятиями.

В последние годы число таких шахт сократилось с 52 до 23. При этом увеличивается доля более безопасных угольных разрезов с добычей открытым способом.

«Никто не планирует закрывать шахты одномоментно — это рабочие места, там работают люди, живут их семьи», — заверил вице-премьер.

Аналогичная политика будет и в отношении угольных электростанций — их или модернизируют и переведут на газ, или выведут по окончании срока эксплуатации.