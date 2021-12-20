Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро

Cyberpunk 2077 получила полноценное метро, модификацию Metro System в игру добавил энтузиаст.

Разработчики перед стартом проекта планировали реализовать эту систему транспорта, однако из-за нехватки времени метро было вырезано из финальной версии Cyberpunk 2077. Фактически, пользователь воссоздал 19 станций метро Найт-Сити.

Во время поездок игрок может переключаться между видами от первого и третьего лица, слушать радио и менять сиденья с помощью колесика мыши. При этом нейтральные персонажи пользоваться метро пока не умеют — оно работает только для игрока.

Дополнение доступно на сайте NexusMods. Для корректной работы мод требует установку CET версии 1.18.1, а также наличие модификации Native Settings UI.

