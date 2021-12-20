Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро

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Cyberpunk 2077 получила полноценное метро, модификацию Metro System в игру добавил энтузиаст.
Разработчики перед стартом проекта планировали реализовать эту систему транспорта, однако из-за нехватки времени метро было вырезано из финальной версии Cyberpunk 2077. Фактически, пользователь воссоздал 19 станций метро Найт-Сити.
Во время поездок игрок может переключаться между видами от первого и третьего лица, слушать радио и менять сиденья с помощью колесика мыши. При этом нейтральные персонажи пользоваться метро пока не умеют — оно работает только для игрока.
Дополнение доступно на сайте NexusMods. Для корректной
работы мод требует установку CET версии 1.18.1, а также наличие модификации
Native Settings UI.
DisobedientПочему я должен тебе верить? Может это ты писака за небольшой гонорар?)))
PlaguerПо-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.
ponhik78На сегодняшний день к системе МИР подключено помимо России 12 стран. Плюс есть отдельно подключённые...
ponhik78Отключение от SWIFT России сейчас уже бессмысленно. Это приведёт лишь к увеличению числа иностранных...