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Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nexusmods.com

Cyberpunk 2077 получила полноценное метро, модификацию Metro System в игру добавил энтузиаст.

Разработчики перед стартом проекта планировали реализовать эту систему транспорта, однако из-за нехватки времени метро было вырезано из финальной версии Cyberpunk 2077. Фактически, пользователь воссоздал 19 станций метро Найт-Сити.

Во время поездок игрок может переключаться между видами от первого и третьего лица, слушать радио и менять сиденья с помощью колесика мыши. При этом нейтральные персонажи пользоваться метро пока не умеют — оно работает только для игрока.

Дополнение доступно на сайте NexusMods. Для корректной работы мод требует установку CET версии 1.18.1, а также наличие модификации Native Settings UI.

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