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Владельцев животных оштрафуют за неправильный выгул

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума рассмотрит законодательную инициативу о введении административного наказания за нарушение требований к содержанию домашних животных.

Так, для граждан за нарушение правил выгула предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на сумму от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей

В 2018 году в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. В нем есть статья, которая определяет требования к содержанию домашних животных и содержит правила их выгула.

В частности, при выгуле домашнего животного необходимо «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного», а также держать собак потенциально опасных пород в наморднике и на поводке.

Кроме этого, полагается убирать за животным «продукты жизнедеятельности» в местах и на территориях общего пользования. Это подъезды и придомовые территории: двор, детская, спортивная площадка и в том числе газоны вокруг дома.

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Жизнь #Законы #Звери
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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....
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