Владельцев животных оштрафуют за неправильный выгул

Госдума рассмотрит законодательную инициативу о введении административного наказания за нарушение требований к содержанию домашних животных.

Так, для граждан за нарушение правил выгула предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на сумму от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей

В 2018 году в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. В нем есть статья, которая определяет требования к содержанию домашних животных и содержит правила их выгула.

В частности, при выгуле домашнего животного необходимо «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного», а также держать собак потенциально опасных пород в наморднике и на поводке.

Кроме этого, полагается убирать за животным «продукты жизнедеятельности» в местах и на территориях общего пользования. Это подъезды и придомовые территории: двор, детская, спортивная площадка и в том числе газоны вокруг дома.