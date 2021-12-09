Владельцев животных оштрафуют за неправильный выгул

Госдума рассмотрит законодательную инициативу о введении административного наказания за нарушение требований к содержанию домашних животных.
Так, для граждан за нарушение правил выгула предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на сумму от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей
В 2018 году в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. В нем есть статья, которая определяет требования к содержанию домашних животных и содержит правила их выгула.
В частности, при выгуле домашнего животного необходимо «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного», а также держать собак потенциально опасных пород в наморднике и на поводке.
Кроме этого, полагается убирать за животным «продукты жизнедеятельности» в местах и на территориях общего пользования. Это подъезды и придомовые территории: двор, детская, спортивная площадка и в том числе газоны вокруг дома.
DisobedientТы главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.
UynachalnicaВ ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!
great_americaЭто все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?
DisobedientЕще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....