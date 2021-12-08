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Томские хирурги удалили из нерва красноярца опухоль размером с яйцо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НИИ микрохирургии

Врачи томского НИИ микрохирургии удалили из нерва жителя Красноярского края опухоль размером с яйцо, сообщила пресс-служба учреждения.

Житель Красноярского края четыре года жил с опухолью в области шеи, новообразование росло прямо внутри нерва. Ему отказывали в операции, ссылаясь на высокий риск паралича и кровотечения: опухоль была в области яремной вены и примыкала к сонной артерии.

Томские хирурги взялись за сложный случай, операция длилась два часа. С помощью микрохирургических технологий удалось отделить сосуды и нервную ткань от опухоли и удалить новообразование.

«Операция прошла успешно, все функции конечности сохранены. Пациент чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

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