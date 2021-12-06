Переговоры Путина и Байдена пройдут по защищенной связи

Переговоры президентов России и США пройдут по защищенному каналу видеосвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Главы государств отказались от прямого эфира общения.

«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция», — уточнил Песков, подчеркнув ее закрытый характер и показ журналистам только первых кадров переговоров.

Официальный представитель Кремля уточнил, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Других участников не будет, хотя Путин предварительно пообщался с главами различных ведомств.

Переговоры Путина и Байдена стартуют 7 декабря около 18.00 по московскому времени. Как ожидается, одной из ключевых тем переговоров президентов США и России станет Украина и донбасский вопрос.