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Переговоры Путина и Байдена пройдут по защищенной связи

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Переговоры президентов России и США пройдут по защищенному каналу видеосвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Главы государств отказались от прямого эфира общения.

«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция», — уточнил Песков, подчеркнув ее закрытый характер и показ журналистам только первых кадров переговоров.

Официальный представитель Кремля уточнил, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Других участников не будет, хотя Путин предварительно пообщался с главами различных ведомств.

Переговоры Путина и Байдена стартуют 7 декабря около 18.00 по московскому времени. Как ожидается, одной из ключевых тем переговоров президентов США и России станет Украина и донбасский вопрос.

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Политика #Мир #Россия
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