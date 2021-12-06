«Южуралзолото» инвестирует 10 млрд в горнолыжный комплекс в Хакасии

Группа компаний «Южуралзолото» инвестирует до 2027 года 10,4 миллиарда рублей в создание туристского кластера «Поднебесье» в горах Кузнецкого Алатау в Хакасии, сообщил министр экономического развития республики Виктор Богушевич.

«Ожидаемая совокупная стоимость инвестиционного проекта составляет 10,4 млрд рублей», — сообщил ТАСС Богушевич, добавив, что сумма может быть скорректирована, в том числе и на этапе разработки проектно-сметной документации.

В кластере планируется создать горнолыжный курорт, круглогодичные базы отдыха и усадьбы. Для туристов будут доступны экскурсии и пешие походы, сплавы по горным рекам.

Кузнецкий Алатау — нагорье протяженностью около 300 километров с юга на север и шириной до 150 киломтеров. Здесь мягкие зимы. По данным Минэкономразвития Хакасии, ежегодно в этой части республики бывает 20-30 тысяч туристов.