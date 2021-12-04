Россия ограничит использование старых автомобилей

Правительство разработало сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями, следует из разработанной чиновниками транспортной стратегии до 2035 года.

Вариант рассматривается как безальтернативный, пишет «Коммерсантъ». В документе уделяется большое внимание снижению выбросов в атмосферу. Один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств низких экологических классов.

Так, в мегаполисах планируется создавать экологические зоны, куда со временем запретят въезжать машинам с неэкологичными двигателями. Кроме этого, планируется внедрить цифровые методы контроля уровня шума в городах.

Издание отмечает, что в стратегии также упоминаются нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта, стимулирование совместного использования транспортных средств и организация скоростных режимов по принципам выделенного доступа.