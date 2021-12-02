МИД России вышлет американских дипломатов

Сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию к 31 января 2022 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников. «Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что это не выбор России — «подобную игру навязали США»: в 2020-м Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

«До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», — добавила Захарова.

В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.