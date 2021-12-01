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Запад пригрозил России «невиданными» санкциями

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © The White House

Вашингтон введет против России «невиданные санкции», если Москва будет способствовать дестабилизации обстановки на Украине, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — заявила Нуланд.

Представитель Госдепа также констатировала, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. «Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях», — отметила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в военный блок страны могут ввести новые санкции против России в случае применения силы на Украине. При этом он подчеркнул, что принцип коллективной безопасности альянса на Украину не распространяется.

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Политика #Мир #Россия
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