Соединенные Штаты ожидает катастрофа, если они вступят в войну с Россией из-за Украины, считает бывший офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

«США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть, и результат не стоил бы жизней американских граждан», — сказал Коффлер в интервью Fox News.

Экс-офицер разведки допустила, что для самообороны Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся сокрушительные удары по территории США. Как только последует первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.

Отставная разведчица напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории. «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году», — отметила она.

По убеждению Коффлер, Украина не входит в число «жизненно важных интересов США».