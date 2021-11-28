Градского больше нет: что сделал для искусства великий мэтр

Музыкант Александр Градский умер 28 ноября после перенесенного инсульта, ему было 72 года. С его смертью российская музыкальная индустрия лишилась учителя, который до последних дней жизни выращивал талантливых артистов.

Градский известен как один из основоположников русского рока. Он создал такие группы, как «Славяне» и «Скоморохи». Также был автором советской рок-оперы «Стадион», музыки к рок-балету «Человек». Последние годы жизни руководил театром «Градский Холл».

Заслуги Градского

Александр Градский родился в Челябинской области в 1949 году. Большое влияние на развитие будущего музыканта оказала его мать, выпускница ГИТИСа Тамара Градская. До 14 лет Александр носил фамилию отца (Фрадкин), фамилия «Градский» была взята сразу после смерти матери в 1963 году в память о ней. В юные годы вдохновителями Градского были Элвис Пресли, Билл Хэйли, The Beatles.

Одним из первых творческих успехов для Градского стало создание советской группы «Славяне» в 1965 году, но большую популярность ему принес другой коллектив — «Скоморохи», созданный годом позднее.

В 70-е годы Градский примерил на себя новое амплуа — он стал композитором фильма «Романс для влюбленных» (1974 год). Работа принесла успех. Градский в этом фильме не только сочинял музыку, но и исполнял вокальные партии. Музыкальный журнал «Billboard» объявил Градского «Звездой года» «за выдающийся вклад в мировую музыку».

Далее в карьере Александра Градского было много успешных музыкантах работ в кино. Среди них «Как молоды мы были» из фильма «Моя любовь на третьем курсе», звуковая дорожка к мультфильму «Принцесса и людоед» и другие.

Среди заслуг мэтра — рок-оперы «Стадион», над которой Градский работал более 10 лет. Роли в этой опере исполняли известные певцы и актеры Советского Союза: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Елена Камбурова, Андрей Макаревич, Андрей Миронов, Михаил Боярский.

Градский, доказавший свой талант успешными работами, был участником множества фестивалей, экспертом и ведущим телепередач, работал в совместных проектах и концертах с «китами» западной музыки (Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Дайон Уорвик и другими).

Последние годы Градского

В 2014 году открыл в Москве собственный музыкальный театр «Градский Холл», строительство которого шло более 20 лет. Сейчас все концерты и постановки пользуются у зрителей успехом. Труппа театра состоит в основном из участников шоу «Голос», но Градский нередко приглашал в театр лучших артистов страны представить сольные программы.

Александр Градский в десятом сезоне «Голоса» занял кресло наставника. Он, как и остальные судьи проекта, входил в золотой состав жюри шоу. Вместе с Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным они судили первый сезон «Голоса».

Что будет с «Голосом» без Градского?

В юбилейном сезоне «Голоса» Александр Градский успел набрать команду. Он единственный из судей нарушил правила, взяв к себе 13-го участника. При этом он был одним из самый строгих судей: на слепых прослушиваниях поворачивался к участникам нечасто и обычно в конце выступления. Чтобы произвести впечатление на мастера, артистам приходилось постараться.

Своим мастерством Градский делился с участниками прямо в эфире проекта. Он раздавал музыкантам советы, как правильно держать микрофон, чтобы звук был красивым, и показывал интересные трюки для уникального звучания.

Последний выпуск проекта с участием Градского, записанный заранее, вышел в пятницу, 26 ноября. Он, как и другие наставники, оставил в команде шесть человек. В этот же день стало известно о госпитализации артиста.

Команда Градского: Юлия Курганова, Мирослава Кочева, Виктор Кириллов, Татьяна Качурина, Алишер Каримов и Роман Графов.

Следующим этапом для участников станут нокауты. Эфир этого этапа, как правило, записываются заранее. Первый канал пока не прокомментировал судьбу проекта. Но уже понятно, что правила придется менять. Возьмут ли продюсеры «Голоса» на место Градского четвертого наставника или распределят подопечных среди других членов жюри, или найдут другой способ — неизвестно.