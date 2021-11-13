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Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Ника Харгиянова из Москвы выступила на слепых прослушиваниях 10-го «Голоса», к ней развернулся один наставник, у которого уже набрана команда.

Харгиянова исполнила песню Анет Сай «Слезы» из реалити-шоу «Пацанки». Уже на первых секундах выступления к 22-летней девушке кресло развернул наставник Александр Градский.

«Вы мне понравились, я повернулся. Но я команду уже набрал. Никто не поворачивался, я хотел просто повернуться и сказать, что я очень рад вашему проникновенному исполнению. Я не имел права поворачиваться, но, если вдруг продюсеры проекта сочтут возможным и позволят мне взять еще одного человека в команду, я буду рад», — сказал Градский.

Продюсер «Голоса» Юрий Аксюта, находившийся в зрительном зале, ответил Градскому. Он сказал, что ему, как одному из мэтров проекта, безусловно, дается разрешение взять дополнительного, 13-го участника.

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