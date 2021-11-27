Водители раскритиковали незамерзайку за запах

Подавляющее большинство российских водителей не переносит запах незамерзайки, сообщил Авто Mail.ru по результатам опроса.

Свыше 68% водителей признались, что запах зимнего стеклоомывателя, пробивающийся в салон машины при разбрызгивании на ветровое стекло, им не нравится. Трети опрошенных этот аромат приятен.

Части автомобилистов (16%) нравится, когда у жидкости фруктовый аромат, 11% предпочитают запах жвачки, еще 16% проголосовали за любую «непротивную».

Треть респондентов покупает незамерзайку в автомагазинах. 19% приобретают ее в гипермаркетах, почти 18% — на обочине вдоль дорог и менее 9% — на заправках. Не придают значения выбору продавца незамерзайки и месту покупки 23% автовладельцев.

Количество водителей, выбирающих дешевую зимнюю жидкость стеклоочистителя, лишь немногим больше числа автовладельцев, которые отдают предпочтение дорогой фирменной продукции известных брендов — 38% против 37% соответственно. Безразличны к цене незамерзайки около 23% российских водителей, а 2% признались, что делают ее сами в домашних условиях.

Как выбрать незамерзайку