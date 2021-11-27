НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водители раскритиковали незамерзайку за запах

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © Sibnet.ru

Подавляющее большинство российских водителей не переносит запах незамерзайки, сообщил Авто Mail.ru по результатам опроса.

Свыше 68% водителей признались, что запах зимнего стеклоомывателя, пробивающийся в салон машины при разбрызгивании на ветровое стекло, им не нравится. Трети опрошенных этот аромат приятен.

Части автомобилистов (16%) нравится, когда у жидкости фруктовый аромат, 11% предпочитают запах жвачки, еще 16% проголосовали за любую «непротивную».

Треть респондентов покупает незамерзайку в автомагазинах. 19% приобретают ее в гипермаркетах, почти 18% — на обочине вдоль дорог и менее 9% — на заправках. Не придают значения выбору продавца незамерзайки и месту покупки 23% автовладельцев.

Количество водителей, выбирающих дешевую зимнюю жидкость стеклоочистителя, лишь немногим больше числа автовладельцев, которые отдают предпочтение дорогой фирменной продукции известных брендов — 38% против 37% соответственно. Безразличны к цене незамерзайки около 23% российских водителей, а 2% признались, что делают ее сами в домашних условиях.

Как выбрать незамерзайку

Еще по теме
АвтоВАЗ снова повысит цены на автомобили Lada
Эксперт дал УАЗу не более пяти лет
Авто с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты
Эксперт предсказал исчезновение «механики»
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Ученые создадут антивирусное покрытие для чехлов на телефон
Цивилев уволил главу Прокопьевска за банкет во время траура
Красноярские елочные шары в масках снова вызвали ажиотаж
Элина Пан из Норильска победила в поединках «Голоса»
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Названа лучшая игра всех времен
Адмирал отверг официальную версию гибели подлодки «Курск»
Обсуждение (0)
Картина дня
ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса
Путин обсудил будущее Карабаха с главами Армении и Азербайджана
Молдавия погасила долг перед «Газпромом»
ОНЛАЙН: шоу-матч по DOTA2 «Сибирь против Урала»
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
30
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
19
США пригрозили отправкой военных советников на Украину
18
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
18
Путин испытал новую вакцину от коронавируса
Sibnet.Ru