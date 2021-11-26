Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 изменит системные требования

Системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl изменятся ближе к дате релиза, сейчас они являются предварительными, сообщил в соцсетях один из представителей GSC Game World.

Сейчас минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят следующим образом:

ОС: Windows 10/Windows 11

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ

Место на диске: 150 ГБ

При этом рекомендуемые системные требования значительно выше:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ, или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ

Место на диске: 150 ГБ

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года для ПК и современных консолей Xbox. В качестве платформы разработчики использовали новейший движок Unreal Engine 5, позволяющий добиваться практически фотореалистичного изображения трехмерного мира.