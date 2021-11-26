Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 изменит системные требования

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Системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl изменятся ближе к дате релиза, сейчас они являются предварительными, сообщил в соцсетях один из представителей GSC Game World.
Сейчас минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят следующим образом:
- ОС: Windows 10/Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
- Место на диске: 150 ГБ
При этом рекомендуемые системные требования значительно выше:
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ, или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ
- Место на диске: 150 ГБ
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года для ПК и современных консолей Xbox. В качестве платформы разработчики использовали новейший движок Unreal Engine 5, позволяющий добиваться практически фотореалистичного изображения трехмерного мира.