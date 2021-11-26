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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 изменит системные требования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © stalker2.com

Системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl изменятся ближе к дате релиза, сейчас они являются предварительными, сообщил в соцсетях один из представителей GSC Game World.

Сейчас минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят следующим образом:

  • ОС: Windows 10/Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
  • Место на диске: 150 ГБ

При этом рекомендуемые системные требования значительно выше:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ, или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ
  • Место на диске: 150 ГБ

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года для ПК и современных консолей Xbox. В качестве платформы разработчики использовали новейший движок Unreal Engine 5, позволяющий добиваться практически фотореалистичного изображения трехмерного мира.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru