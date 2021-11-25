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Тренер Ильин не надел маску и сорвал заседание суда

Источник:
Sibnet.ru
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Заслуженный тренер РФ Александр Ильин, жестко задержанный в аэропорту Пулково за отказ надеть маску, отказался воспользоваться средством индивидуальном защиты во время заседания суда, рассмотрение дела отложено, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ильин перед началом судебного заседания отказался надеть маску, поэтому был удален из зала. Тренер проводил время в коридоре, куда прибыли вызванные полицейские.

Мужчину забрали в отделение для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Тренеру грозит штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в Пулкове ее тренера — 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, мужчину скрутили за отказ надеть маску. За кадром слышны нецензурные крики.

По данным СК, в ответ на правомерные требования полицейских тренер оказал им неповиновение, совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП. Ее санкции предусматривают штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы.

Симонова в нецензурных выражениях оскорбила двух полицейских. Возбуждено дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.

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