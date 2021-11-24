Часы стоимостью €200 тысяч украли у Даниила Медведева

Часы стоимостью 200 тысяч евро украли у российского теннисиста Даниила Медведева во время финала Итогового турнира ATP в Турине, сообщил журналист Луджи Гатто в Twitter.
Часы пропали из раздевалки спортсмена. Полиция нашла пропажу и вернула ее Медведеву. Сейчас ведется расследование, другие подробности не сообщаются.
На Итоговом турнире ATP Медведев дошел до финала, где встречался с немцем Александром Зверевым. Россиянин потерпел поражение в двух сетах (4:6, 4:6).
Медведев находится на втором месте в рейтинге ATP. За карьеру он заработал больше 20 миллионов долларов (17,8 миллиона евро) призовых.
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