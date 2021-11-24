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Часы стоимостью €200 тысяч украли у Даниила Медведева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/medwed33

Часы стоимостью 200 тысяч евро украли у российского теннисиста Даниила Медведева во время финала Итогового турнира ATP в Турине, сообщил журналист Луджи Гатто в Twitter.

Часы пропали из раздевалки спортсмена. Полиция нашла пропажу и вернула ее Медведеву. Сейчас ведется расследование, другие подробности не сообщаются.

На Итоговом турнире ATP Медведев дошел до финала, где встречался с немцем Александром Зверевым. Россиянин потерпел поражение в двух сетах (4:6, 4:6).

Медведев находится на втором месте в рейтинге ATP. За карьеру он заработал больше 20 миллионов долларов (17,8 миллиона евро) призовых.

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Спорт #Летние виды #Криминал
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да да территорий тем более своих у украины нету
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