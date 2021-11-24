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Кремль отреагировал на новые санкции против «Северного потока»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Nord Stream AG

Кремль считает новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» неправильными на фоне попыток наладить между двумя странами утраченный ранее диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Конгрессу предоставлен доклад для санкций за работу над проектом «Северный поток — 2». В документе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу.

«Санкции по "Северному потоку" — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона», — цитирует ТАСС Пескова.

Разумеется, отметил представитель Кремля, Москва относится к этому крайне негативно. «Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — подытожил Песков.

«Северный поток — 2» достроили в сентябре, сейчас на нем идет техническая прокачка газа. Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода. Для этого потребуется четыре месяца, после чего проект будет направлен в Еврокомиссию.

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