НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вакцинацию от коронавируса подтвердит бумажный сертификат

Источник:
Sibnet.ru
298 1
Фото: © Sibnet.ru

Россияне с 16 ноября могут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в МФЦ. Обратиться за документом могут граждане, не зарегистрированные на портале Госуслуг или не имеющие возможности распечатать сертификат.

Получить бумажный документ также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или переболели COVID-19. До этого новые сертификаты о прививке от коронавируса существовали только в электронном виде.

Новый вариант сертификатов действует в России с 8 ноября. Документы изготавливают в течение трех дней после прививки. В сертификат входит информация о том, где была сделана прививка, наименование препарата и срок действия документа.

Введение бумажных сертификатов потребовалось на фоне предстоящего введения федеральных QR-кодов. При этом некоторые граждане не могли получить документ из-за отсутствия аккаунта на портале Госуслуг.

Тема: Коронакризис
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
QR-коды станут обязательными: как будет работать система?
Кремль поддержал федеральное введение QR-кодов
Митинги против QR-кодов прошли в Иркутской области
смотреть все
Жизнь #Законы #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фельдшер в Хакасии продала поддельный сертификат о прививке 90 людям
Локоть мораторием решил победить хаос киосков в Новосибирске
Интерпол помог иркутянке найти пропавшую 29 лет назад дочь
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Пиломатериалам введут заградительную пошлину
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
35
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
27
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru