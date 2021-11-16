Вакцинацию от коронавируса подтвердит бумажный сертификат

Россияне с 16 ноября могут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в МФЦ. Обратиться за документом могут граждане, не зарегистрированные на портале Госуслуг или не имеющие возможности распечатать сертификат.

Получить бумажный документ также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или переболели COVID-19. До этого новые сертификаты о прививке от коронавируса существовали только в электронном виде.

Новый вариант сертификатов действует в России с 8 ноября. Документы изготавливают в течение трех дней после прививки. В сертификат входит информация о том, где была сделана прививка, наименование препарата и срок действия документа.

Введение бумажных сертификатов потребовалось на фоне предстоящего введения федеральных QR-кодов. При этом некоторые граждане не могли получить документ из-за отсутствия аккаунта на портале Госуслуг.