Российский режиссер Никита Михалков очертил «идеальные» границы России в программе «Право знать!» на канале ТВЦ. Выпуск доступен на YouTube.

Михалкова спросили, в каких границах должна существовать идеальная Россия. По мнению режиссера, в состав такой России точно не должна входить Прибалтика, потому что она «живет своей жизнью».

«Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему», — отметил Михалков, подчеркнув при этом, что Украина все-таки может войти в состав идеальной России вместе с Белоруссией.

При этом российский режиссер добавил, что такие «идеальные» границы — не «имперские замашки», а его органическое ощущение.