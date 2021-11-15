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Михалков очертил идеальные границы России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российский режиссер Никита Михалков очертил «идеальные» границы России в программе «Право знать!» на канале ТВЦ. Выпуск доступен на YouTube.

Михалкова спросили, в каких границах должна существовать идеальная Россия. По мнению режиссера, в состав такой России точно не должна входить Прибалтика, потому что она «живет своей жизнью».

«Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему», — отметил Михалков, подчеркнув при этом, что Украина все-таки может войти в состав идеальной России вместе с Белоруссией.

При этом российский режиссер добавил, что такие «идеальные» границы — не «имперские замашки», а его органическое ощущение.

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Политика #Россия #Шоу-бизнес
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