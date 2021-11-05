Планы Путина встревожили Пентагон

Пентагон встревожили недавние заявления президента России Владимира Путина, в которых российский лидер упомянул активную разработку оружия с использованием технологий искусственного интеллекта.

Прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотных дронов, а также систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника способен сильно навредить интересам США, пишет американское издание National Interest.

По оценке специалистов Центра военно-морского анализа, сегодня в России на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой искусственного интеллекта, отмечается в статье. При этом особую опасность для США представляет тесное сотрудничество России и Китая в сфере высоких технологий.

КНР постепенно становится ключевым партнером России в сфере высоких технологий. «Наряду с гиперзвуковым оружием России и растущим Военно-морским флотом Китая это угроза, к которой Соединенные Штаты и их союзники должны серьезно отнестись», — подчеркивается автор материала.