НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Планы Путина встревожили Пентагон

Источник:
Sibnet.ru
196 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Пентагон встревожили недавние заявления президента России Владимира Путина, в которых российский лидер упомянул активную разработку оружия с использованием технологий искусственного интеллекта.

Прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотных дронов, а также систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника способен сильно навредить интересам США, пишет американское издание National Interest.

По оценке специалистов Центра военно-морского анализа, сегодня в России на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой искусственного интеллекта, отмечается в статье. При этом особую опасность для США представляет тесное сотрудничество России и Китая в сфере высоких технологий.

КНР постепенно становится ключевым партнером России в сфере высоких технологий. «Наряду с гиперзвуковым оружием России и растущим Военно-морским флотом Китая это угроза, к которой Соединенные Штаты и их союзники должны серьезно отнестись», — подчеркивается автор материала.

Еще по теме
Лукашенко призвали признать Крым российским
Лукашенко пожаловался, что Путин его не пригласил в Крым
США оказались довольны диалогом с Россией
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Черные ящики разбившегося Ан-12 отправят в Москву
Подросток в Братске возил мать и младенца по встречной полосе
Три авто столкнулись в смертельном ДТП под Новосибирском
Новосибирск глазами нейросети. ФОТО
Самое популярное
Назван самый мощный смартфон в мире
Вступили в силу новые правила приема безналичных платежей
Curiosity нашел органику на Марсе
Рабовладелица из Кузбасса отсудила у государства крупную сумму
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Разбогатеем приказом! Всех миллиардерами объявить! С нищетой покончим! И сразу налоги поднять, соответственно!

pepelmetal

Супрунизация недостраны даёт свои плоды

alex.nska

автор ролика маленько туповатый)

pepelmetal

"Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией" неоспоримый факт!
Sibnet.Ru