НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Назван самый мощный смартфон в мире

Источник:
Sibnet.ru
541 1
Фото: © Xiaomi

Самым производительным смартфоном в мире по итогам октября 2021 года стал Xiaomi Black Shark 4S Pro, набравший 875 902 балла, свидетельствует тест популярного бенчмарка AnTuTu.

Модель, продажи которой стартовали 15 октября, сместила с первого места победителя сентябрьских тестов — смартфон Red Magic 6 Pro. Отрыв составил 19 723 балла. На третьем месте рейтинга оказался iQOO 8 Pro с результатом 844 078 баллов.

Фото: © antutu.com

Black Shark 4S Pro оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 888 Plus, который дополняют 12 или 16 гигабайт оперативной памяти. В качестве экрана используется 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Примечательно, что лидерство в рейтинге удерживают смартфоны на платформе Snapdragon 888 Plus с пиковой частотой 2,995 ГГц.

Еще по теме
Redmi Note 11 получит мощную зарядку
Google выпустит самый дешевый смартфон
Перечислены коды для секретных функций iPhone
Смартфон вместо кошелька: как пользоваться Google Pay
смотреть все
Технологии #Смартфоны #Фишки Xiaomi
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омские бизнесмены выразили протест против QR-кодов
Метро в Новосибирске вернулось к обычному графику
Выборы мэра Омска перенесли
Древние жители Байкала были родственниками таримских мумий
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Вышла игра Age of Empires 4
НАТО утвердило план войны с Россией
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Сановники отдыхать изволят... формально работают с документами. Но все же вокруг всё понимают... ☺️🌴

Disobedient

Про состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...

Disobedient

Украине нужно перенять опыт вьетнама и афгана, долбить военные базы нато из всего вооружения какое есть....

corrector

Некоторые творцы в этой стране просто давно не огребали по физиономии
Sibnet.Ru