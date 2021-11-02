Назван самый мощный смартфон в мире

Самым производительным смартфоном в мире по итогам октября 2021 года стал Xiaomi Black Shark 4S Pro, набравший 875 902 балла, свидетельствует тест популярного бенчмарка AnTuTu.

Модель, продажи которой стартовали 15 октября, сместила с первого места победителя сентябрьских тестов — смартфон Red Magic 6 Pro. Отрыв составил 19 723 балла. На третьем месте рейтинга оказался iQOO 8 Pro с результатом 844 078 баллов.

Фото: © antutu.com

Black Shark 4S Pro оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 888 Plus, который дополняют 12 или 16 гигабайт оперативной памяти. В качестве экрана используется 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Примечательно, что лидерство в рейтинге удерживают смартфоны на платформе Snapdragon 888 Plus с пиковой частотой 2,995 ГГц.