Медведев связал пандемию и четвертую промышленную революцию

Пандемия коронавируса ускорило четвертую промышленную революцию — привело к взрывному росту онлайн-сервисов, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«COVID-19 серьезно ускорил четвертую промышленную революцию. С марта 2020 года произошел взрывной рост количества и качества разнообразных онлайн-сервисов, будь то доставка продуктов, доступ к государственным услугам, виртуальные культурные мероприятия, банковские платежи или дистанционное обучение», — написал Медведев в своей статье, опубликованной в «Российской газете».

По его словам, это было вызвано «срочной необходимостью избежать физических контактов между людьми». «Но онлайн-инструменты уже прочно вошли в нашу жизнь, стали крайне востребованы, привычны и необходимы каждый день», — подытожил зампред Совбеза.

Россия во время пандемии коронавируса научилась быстро отвечать на самые сложные и неожиданные вызовы, отметил заместитель председателя Совета безопасности.

Медведев отметил, что человечество смогло обратить себе на пользу даже такое тяжелейшее испытание. «Мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы. В феврале 2020 года никто в России даже предположить не мог, что за короткий срок станет возможным столь многое», — подчеркнул он.