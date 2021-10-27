ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

Чемпионат мира по художественной гимнастике не будет показан на российском телевидении, так как за трансляции не заплатили, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», — цитирует РИА НовостиВинер-Усманову.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. В индивидуальных упражнениях выступят сестры Аверины. Главных соперниц россиянок — Линой Ашрам из Израиля и сборной Болгарии — не будет.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике также не транслировался российскими телеканалами. Российская спортсменка Ангелина Мельникова, которая заработала на турнире три медали (золото, серебро и бронза) назвала отсутствие трансляций унизительным.