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ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Всероссийская федерация художественной гимнастики

Чемпионат мира по художественной гимнастике не будет показан на российском телевидении, так как за трансляции не заплатили, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», — цитирует РИА НовостиВинер-Усманову.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. В индивидуальных упражнениях выступят сестры Аверины. Главных соперниц россиянок — Линой Ашрам из Израиля и сборной Болгарии — не будет.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике также не транслировался российскими телеканалами. Российская спортсменка Ангелина Мельникова, которая заработала на турнире три медали (золото, серебро и бронза) назвала отсутствие трансляций унизительным.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

Uynachalnica

Тебя послушать, ты только слухами кормишься! В СССР кололи проверенную годами вакцину, а не пели песни...

saigak

Поддержу!Если так раздули болячку, что такая она прям жуткая - то почему меры такие неэффективные???

west_nik

Если проанализировать ответ врача, то следует, что вакцинированные должны умирать в больницах! Это нонсенс!...
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