Шедевры из микроволновки: простые рецепты

Мы привыкли использовать микроволновку для быстрого разогрева еды. Но этот электроприбор можно эффективно использовать для приготовления не только простых, но и сложных блюд — от тушенной говядины до пирожков.
25 октября 1955 года американская компания Tappan Company выпустила первую микроволновую печь для домашнего обихода. Принцип ее работы прост. СВЧ-излучение «бомбит» молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой в миллионы раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду.
Жульен в тарталетках
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 300 граммов
- Лук репчатый — 1 штука
- Сыр твердый — 100 граммов
- Сметана — 200 миллилитров
- Готовые тарталетки — 10-12 штук
Приготовление:
- Нарезанные лук и шампиньоны смешать со сметаной, посолить, поперчить. Поставить в микроволновку на 4-5 минут.
- Разложить по тарталеткам, посыпать тертым сыром, запекать пока не расплавится сыр.
Запеченный картофель
Ингредиенты:
- Картофель — 6-8 штук
- Масло сливочное — 50 граммов
- Чеснок — 1 зубчик
- Зелень — 1 пучок
Приготовление:
- Картофель нарезать на небольшие кусочки. Выложить в форму.
- Растопить сливочное масло, добавить к нему мелко нарезанный чеснок, зелень, паприку и соль.
- Полить картофель заправкой. Поставить в микроволновку на 10 минут.
- Периодически прерывать готовку, перемешивать картофель,
проверять на готовность.
Запеченная курица
Ингредиенты:
- Целая курица — 1 штука
- Специи по вкусу
Приготовление:
- Натереть курицу специями. Можно под кожу положить чеснок.
- Поместить курицу в пакет, завязать и сделать несколько отверстий. Готовить полчаса.
Пицца-минутка
Ингредиенты:
- Мука — 200 граммов
- Яйцо — 1 штука
- Молоко — 120 миллилитров
- Соус томатный — 1 статьи ложка
- Сыр твердый — 70 граммов
- Специи и добавки — по вкусу
Приготовление:
- Насыпать в миску муку, сделать в мучной горке небольшое углубление, разбить в него яйцо и влить молоко. Из этих ингредиентов замешать тесто. Оно должно получиться мягкое и не липнуть к рукам.
- Раскатать тесто, выложить на тарелку для микроволновки. Смазать тесто томатной пастой и посыпать специями.
- Выбранные для начинки продукты нарезать небольшими кусочками и выкладываем их на пласт теста, сверху посыпать сыром.
- Пиццу готовить на максимальной мощности примерно 7-9 минут до того, как сыр расплавиться.
Кекс без молока
Ингредиенты:
- Мука — 1,5 стакана
- Вода — 1 стакана
- Масло растительное — пять столовых ложек
- Какао — 3 столовые ложки
- Сода — 1 чайная ложка
Соль по вкусу
- Ваниль — 1 чайная ложка
- Уксус яблочный — 1 чайная ложка
Приготовление:
- Смешать в миске сначала все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, соду, ваниль и соль, а потом влить воду и масло, добавить уксус и перемешать до однородности.
- Маслом смазать форму, вливаем туда тесто и отправляем в микроволновку.
- Запечь пять минут при максимальной мощности. Затем пару минут постоит в микроволновке. Если серединка не схватилась, то еще на 30 секунд включить микроволновку.
Чипсы
Ингредиенты:
- Картофель — 300 граммов
- Оливковое масло — 30 миллилитров
Специи по вкусу
- Тонко нарезанный картофель замочить на 15-20 минут в холодной воде. Просушить на полотенце.
- Посыпать специями по вкусу. Сбрызнуть чипсы маслом.
- Готовить чипсы небольшими порциями в микроволновке, примерно 3 минуты.
- Затем перевернуть и готовить еще 2-3 минуты. Как только чипсы начнут покрываться коричневой корочкой — их сразу же надо доставать.
Тушеная говядина
Ингредиенты:
- Говядина — 0,5 килограмма
- Лук — 1 штука
- Морковь — 1 штука
- Томатная паста — 2 столовые ложки
- Соевый соус — 2 столовые ложки
- Чеснок — 1 зубчик
- Вода — 0,5 литра
- Растительное масло — 1 столовая ложка
Приготовление:
- Говядину нарезать средними кубиками поперек волокон. Кубиками нарезать морковь, лук. Измельчить чеснок.
- В тарелке смешать соевый соус и томатную пасту, добавить воду и соль по вкусу.
- В емкость налить немного масла, положить мясо, овощи и отправить в микроволновку на пять минут.
- Затем достать, добавить заливку, готовить еще десять минут. Ничем накрывать емкость не нужно.
Пирожки
Ингредиенты:
- Мука — 3-3,5 стакана
- Кефир — 0,5 литра
- Сахар — 2 столовые ложки
- Сода — 1 чайная ложка
- Масло растительное — 4-5 столовых ложек
- Яйцо — 1 штука
- Яблоки — 3-4 штук
Приготовление:
- К кефиру добавить соду, размешать, добавить сахар и щепотку соли, и яйцо. Размешать.
- Затем добавить муку и получить эластическое тесто.
- Для начинки нарезать яблоки маленькими кусочками и посыпать их сахаром.
- Тесто разделить на маленькие шарики, сделать из них лепешки. В каждую лепешку положить начинку и защипнуть края. Обмазать пирожок маслом.
- Тарелку для микроволновки смазать маслом и положить пирожки. На один пирожок надо около 1,5 минут на средней мощности. Проверять готовность пирожков.