НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и еда
Актуальная тема
Человек и еда
Домострой
Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Шедевры из микроволновки: простые рецепты

Источник:
Sibnet.ru
195 0
Фото: rosannaarconrad / Attribution License
Мы привыкли использовать микроволновку для быстрого разогрева еды. Но этот электроприбор можно эффективно использовать для приготовления не только простых, но и сложных блюд — от тушенной говядины до пирожков.

25 октября 1955 года американская компания Tappan Company выпустила первую микроволновую печь для домашнего обихода. Принцип ее работы прост. СВЧ-излучение «бомбит» молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой в миллионы раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду.

Жульен в тарталетках

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 300 граммов
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Сыр твердый — 100 граммов
  • Сметана — 200 миллилитров
  • Готовые тарталетки — 10-12 штук

Приготовление:

  1. Нарезанные лук и шампиньоны смешать со сметаной, посолить, поперчить. Поставить в микроволновку на 4-5 минут.
  2. Разложить по тарталеткам, посыпать тертым сыром, запекать пока не расплавится сыр.

Запеченный картофель

Ингредиенты:

  • Картофель — 6-8 штук
  • Масло сливочное — 50 граммов
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень — 1 пучок

Приготовление:

  1. Картофель нарезать на небольшие кусочки. Выложить в форму.
  2. Растопить сливочное масло, добавить к нему мелко нарезанный чеснок, зелень, паприку и соль.
  3. Полить картофель заправкой. Поставить в микроволновку на 10 минут.
  4. Периодически прерывать готовку, перемешивать картофель, проверять на готовность.

Запеченная курица

Ингредиенты:

  • Целая курица — 1 штука
  • Специи по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть курицу специями. Можно под кожу положить чеснок.
  2. Поместить курицу в пакет, завязать и сделать несколько отверстий. Готовить полчаса. 

Пицца-минутка

Ингредиенты:

  • Мука — 200 граммов
  • Яйцо — 1 штука
  • Молоко — 120 миллилитров
  • Соус томатный — 1 статьи ложка
  • Сыр твердый — 70 граммов
  • Специи и добавки — по вкусу

Приготовление:

  1. Насыпать в миску муку, сделать в мучной горке небольшое углубление, разбить в него яйцо и влить молоко. Из этих ингредиентов замешать тесто. Оно должно получиться мягкое и не липнуть к рукам.
  2. Раскатать тесто, выложить на тарелку для микроволновки. Смазать тесто томатной пастой и посыпать специями.
  3. Выбранные для начинки продукты нарезать небольшими кусочками и выкладываем их на пласт теста, сверху посыпать сыром.
  4. Пиццу готовить на максимальной мощности примерно 7-9 минут до того, как сыр расплавиться.

Кекс без молока

Ингредиенты:

  • Мука — 1,5 стакана
  • Вода — 1 стакана
  • Масло растительное — пять столовых ложек
  • Какао — 3 столовые ложки
  • Сода — 1 чайная ложка
    Соль по вкусу
  • Ваниль — 1 чайная ложка
  • Уксус яблочный — 1 чайная ложка

Приготовление:

  1. Смешать в миске сначала все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, соду, ваниль и соль, а потом влить воду и масло, добавить уксус и перемешать до однородности.
  2. Маслом смазать форму, вливаем туда тесто и отправляем в микроволновку.
  3. Запечь пять минут при максимальной мощности. Затем пару минут постоит в микроволновке. Если серединка не схватилась, то еще на 30 секунд включить микроволновку.

Чипсы

Ингредиенты:

  • Картофель — 300 граммов
  • Оливковое масло — 30 миллилитров
    Специи по вкусу
Приготовление:
  1. Тонко нарезанный картофель замочить на 15-20 минут в холодной воде. Просушить на полотенце.
  2. Посыпать специями по вкусу. Сбрызнуть чипсы маслом.
  3. Готовить чипсы небольшими порциями в микроволновке, примерно 3 минуты. 
  4. Затем перевернуть и готовить еще 2-3 минуты. Как только чипсы начнут покрываться коричневой корочкой — их сразу же надо доставать.

Тушеная говядина

Ингредиенты:

  • Говядина — 0,5 килограмма
  • Лук — 1 штука
  • Морковь — 1 штука
  • Томатная паста — 2 столовые ложки
  • Соевый соус — 2 столовые ложки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Вода — 0,5 литра
  • Растительное масло — 1 столовая ложка

Приготовление:

  1. Говядину нарезать средними кубиками поперек волокон. Кубиками нарезать морковь, лук. Измельчить чеснок.
  2. В тарелке смешать соевый соус и томатную пасту, добавить воду и соль по вкусу.
  3. В емкость налить немного масла, положить мясо, овощи и отправить в микроволновку на пять минут.
  4. Затем достать, добавить заливку, готовить еще десять минут. Ничем накрывать емкость не нужно.

Пирожки

Ингредиенты:

  • Мука — 3-3,5 стакана
  • Кефир — 0,5 литра
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Сода — 1 чайная ложка
  • Масло растительное — 4-5 столовых ложек
  • Яйцо — 1 штука
  • Яблоки — 3-4 штук

Приготовление:

  1. К кефиру добавить соду, размешать, добавить сахар и щепотку соли, и яйцо. Размешать.
  2. Затем добавить муку и получить эластическое тесто.
  3. Для начинки нарезать яблоки маленькими кусочками и посыпать их сахаром.
  4. Тесто разделить на маленькие шарики, сделать из них лепешки. В каждую лепешку положить начинку и защипнуть края. Обмазать пирожок маслом.
  5. Тарелку для микроволновки смазать маслом и положить пирожки. На один пирожок надо около 1,5 минут на средней мощности. Проверять готовность пирожков.
Тема: Человек и еда
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Банан и сливки: как сделать мороженое дома
Классическая и диетическая: как приготовить окрошку
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
смотреть все
Домострой #Кухня
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • матрасы
  • матрасы2
  • матрасы 3
  • матрасы 4
  • матрасы 5
  • матрасы 6
Новости Сибири
Омский силач сразится с девятью соперниками в Техасе
СК проверит конфликт студента и преподавателя в Красноярске
Инвестор продолжил строить аквапарк в Красноярске
Вход в иркутские ТЦ будет по QR-кодам
Самое популярное
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Космический корабль впервые протаранит астероид
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Elena Kozlova

читать не умеете? возмущен цинизмом и показухой.
Sibnet.Ru