Шедевры из микроволновки: простые рецепты

Мы привыкли использовать микроволновку для быстрого разогрева еды. Но этот электроприбор можно эффективно использовать для приготовления не только простых, но и сложных блюд — от тушенной говядины до пирожков.

25 октября 1955 года американская компания Tappan Company выпустила первую микроволновую печь для домашнего обихода. Принцип ее работы прост. СВЧ-излучение «бомбит» молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой в миллионы раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду.

Жульен в тарталетках

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 граммов

Лук репчатый — 1 штука

Сыр твердый — 100 граммов

Сметана — 200 миллилитров

Готовые тарталетки — 10-12 штук

Приготовление:

Нарезанные лук и шампиньоны смешать со сметаной, посолить, поперчить. Поставить в микроволновку на 4-5 минут. Разложить по тарталеткам, посыпать тертым сыром, запекать пока не расплавится сыр.

Запеченный картофель

Ингредиенты:

Картофель — 6-8 штук

Масло сливочное — 50 граммов

Чеснок — 1 зубчик

Зелень — 1 пучок

Приготовление:

Картофель нарезать на небольшие кусочки. Выложить в форму. Растопить сливочное масло, добавить к нему мелко нарезанный чеснок, зелень, паприку и соль. Полить картофель заправкой. Поставить в микроволновку на 10 минут. Периодически прерывать готовку, перемешивать картофель, проверять на готовность.



Запеченная курица

Ингредиенты:

Целая курица — 1 штука

Специи по вкусу

Приготовление:

Натереть курицу специями. Можно под кожу положить чеснок. Поместить курицу в пакет, завязать и сделать несколько отверстий. Готовить полчаса.

Пицца-минутка

Ингредиенты:

Мука — 200 граммов

Яйцо — 1 штука

Молоко — 120 миллилитров

Соус томатный — 1 статьи ложка

Сыр твердый — 70 граммов

Специи и добавки — по вкусу

Приготовление:

Насыпать в миску муку, сделать в мучной горке небольшое углубление, разбить в него яйцо и влить молоко. Из этих ингредиентов замешать тесто. Оно должно получиться мягкое и не липнуть к рукам. Раскатать тесто, выложить на тарелку для микроволновки. Смазать тесто томатной пастой и посыпать специями. Выбранные для начинки продукты нарезать небольшими кусочками и выкладываем их на пласт теста, сверху посыпать сыром. Пиццу готовить на максимальной мощности примерно 7-9 минут до того, как сыр расплавиться.

Кекс без молока

Ингредиенты:

Мука — 1,5 стакана

Вода — 1 стакана

Масло растительное — пять столовых ложек

Какао — 3 столовые ложки

Сода — 1 чайная ложка

Соль по вкусу

Соль по вкусу Ваниль — 1 чайная ложка

Уксус яблочный — 1 чайная ложка

Приготовление:

Смешать в миске сначала все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, соду, ваниль и соль, а потом влить воду и масло, добавить уксус и перемешать до однородности. Маслом смазать форму, вливаем туда тесто и отправляем в микроволновку. Запечь пять минут при максимальной мощности. Затем пару минут постоит в микроволновке. Если серединка не схватилась, то еще на 30 секунд включить микроволновку.

Чипсы

Ингредиенты:

Картофель — 300 граммов

Оливковое масло — 30 миллилитров

Специи по вкусу

Тонко нарезанный картофель замочить на 15-20 минут в холодной воде. Просушить на полотенце. Посыпать специями по вкусу. Сбрызнуть чипсы маслом. Готовить чипсы небольшими порциями в микроволновке, примерно 3 минуты. Затем перевернуть и готовить еще 2-3 минуты. Как только чипсы начнут покрываться коричневой корочкой — их сразу же надо доставать.

Тушеная говядина

Приготовление:

Ингредиенты:

Говядина — 0,5 килограмма

Лук — 1 штука

Морковь — 1 штука

Томатная паста — 2 столовые ложки

Соевый соус — 2 столовые ложки

Чеснок — 1 зубчик

Вода — 0,5 литра

Растительное масло — 1 столовая ложка

Приготовление:

Говядину нарезать средними кубиками поперек волокон. Кубиками нарезать морковь, лук. Измельчить чеснок. В тарелке смешать соевый соус и томатную пасту, добавить воду и соль по вкусу. В емкость налить немного масла, положить мясо, овощи и отправить в микроволновку на пять минут. Затем достать, добавить заливку, готовить еще десять минут. Ничем накрывать емкость не нужно.

Пирожки

Ингредиенты:

Мука — 3-3,5 стакана

Кефир — 0,5 литра

Сахар — 2 столовые ложки

Сода — 1 чайная ложка

Масло растительное — 4-5 столовых ложек

Яйцо — 1 штука

Яблоки — 3-4 штук

Приготовление: