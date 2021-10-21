Астрономы впервые увидели зарождение древних галактик

Астрофизики впервые заглянули в область ранней Вселенной с помощью технологии гравитационного линзирования. Это позволило увидеть зарождение древнейших галактик.

Полученные данные свидетельствуют, что в ранней Вселенной образование галактик шло не плавно, а рывками с периодами взрывной активности и длительного покоя — такую модель ученые называют «стоп-старт».

За эпохой усиленного звездообразования всегда следовало затишье, которое сменялось очередным бурным периодом. При этом пока исследователи не понимают, какие силы порождали резкие изменения.

Отмечается, что открытие позволит отказаться от популярной теории, согласно которой на ранних этапах возникновения Вселенной зарождение галактик проходило плавно и с постоянным наращиванием масштаба.