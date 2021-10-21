Samsung представила новую оболочку для смартфонов

Компания Samsung представила фирменную оболочку для смартфонов и планшетов OneUI 4, которая работает на базе Android 12.

Четвертая версия оболочки предлагает обновленный пользовательский интерфейс, созданный в рамках нового дизайна Material You, представленного Google для Android 12. Теперь устройства Samsung смогут подстраивать глобальную цветовую схему под выбранные обои главного экрана.

В ходе демонстрации на официальном YouTube-канале компании была показана работа функции обмена данными между разными устройствами Quick Share. В частности, она позволяет быстро перенести информацию со смартфона на ноутбук.

Также в OneUI 4 появился инструмент для вырезания нужного объекта прямо с изображения для вставки в другой файл. Еще одна функция Samsung Health Together поможет пользователям соревноваться друг с другом во время тренировок.

В настоящее время OneUI 4 проходит бета-тестирование. Пока она доступна только пользователям смартфонов Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra из Китая, Германии, Южной Кореи и США. Точные сроки выхода финальной версии оболочки пока не объявлены.