Путин провозгласил конец капитализма

Современная модель капитализма исчерпала себя в качестве экономической системы, заявил на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — сказал Путин, подчеркнув при этом, что возможности выхода из существующих противоречий в его рамках подошли к концу.

Российский лидер отметил, что мир переживает эпоху «грандиозных перемен», социально-экономические проблемы разных стран сейчас обострились до такой степени, что грозят потрясениями мирового масштаба.

«Кризис, с которым мы имеем дело — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека», — добавил глава государства.

По его мнению, любой кризис состоит из опасностей и возможностей. Путин также уточнил, что самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период переустройства в мире следует считать умеренный консерватизм.