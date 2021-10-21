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Путин провозгласил конец капитализма

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Современная модель капитализма исчерпала себя в качестве экономической системы, заявил на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — сказал Путин, подчеркнув при этом, что возможности выхода из существующих противоречий в его рамках подошли к концу.

Российский лидер отметил, что мир переживает эпоху «грандиозных перемен», социально-экономические проблемы разных стран сейчас обострились до такой степени, что грозят потрясениями мирового масштаба.

«Кризис, с которым мы имеем дело — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека», — добавил глава государства.

По его мнению, любой кризис состоит из опасностей и возможностей. Путин также уточнил, что самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период переустройства в мире следует считать умеренный консерватизм.

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Топ комментариев

лачинов

Спорим народ обломается. Это когда рубль падает, то цены реагируют довольно быстрым и бодрым ростом....

Uynachalnica

"Путин попросил брать больничный..." - а у нас больничные выдают по просьбе, или таки по медицинским...

Иркут 69

Клоунада. Видеопутин будет работать в телевизоре по видеосвязи... 😀

Tyryk Makto

А что за информация? Посему нет ссылок что бы почитать, а? Однако, правду про небожителей гугл распространяет.
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