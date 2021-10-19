Киноэкипаж рассказал о самочувствии после возвращения с МКС

Самочувствие актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после возвращения с МКС достаточно бодрое, но они заново учились ходить, рассказали сами члены киноэкипажа на пресс-конференции ТАСС во вторник.
«Самочувствие терпимое, достаточное бодрое. Заново учишься ходить», — рассказала Пересильд
«После посадки получалось ходить, но как в дыму. Заносило, шатало. Надо было вспоминать, как это происходит», — отметил Шипенко.
Космонавт Олег Новицкий, чья экспедиция на МКС продлилась 191 сутки, сообщил, что каждый следующий полет организм воспринимает проще и быстрее привыкает к возвращению.
Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.
andrei703333А на что потом содержать третьего ?
UynachalnicaИ где они такую ставку нашли в 6.75? И что за медианная зарплата? Если 2 ляма разделить на 91 месяц (7.7)...
Иркут 69Это говорит о том, что мы мало зарабатываем и ценим свое свободное время гораздо ниже. Отсюда и растут...
verge 96Если дети хотят заниматься спортом они занимаются, а если нет то нет. Все зависит от родителей и преподавателей,...