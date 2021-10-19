Киноэкипаж рассказал о самочувствии после возвращения с МКС

Самочувствие актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после возвращения с МКС достаточно бодрое, но они заново учились ходить, рассказали сами члены киноэкипажа на пресс-конференции ТАСС во вторник.

«Самочувствие терпимое, достаточное бодрое. Заново учишься ходить», — рассказала Пересильд

«После посадки получалось ходить, но как в дыму. Заносило, шатало. Надо было вспоминать, как это происходит», — отметил Шипенко.

Космонавт Олег Новицкий, чья экспедиция на МКС продлилась 191 сутки, сообщил, что каждый следующий полет организм воспринимает проще и быстрее привыкает к возвращению.

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.