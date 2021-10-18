BadComedian назвал единственное спасение для фильма «Вызов»

Кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) считает, что от проекта «Вызов» не стоит ждать ничего особенного. Для фильма существует единственно спасение — сценарий.

«Я думаю, из-за того, что относительно быстро они подпоясались и полетели, не будет особо взрывов. Там должна быть история. Единственная надежда — это сценарий», — сказал Баженов в интервью «ФАН».

Кинообозреватель считает, что особого экшена в российском фильме не будет, потому что главная цель проекта была опередить США в покорении космоса в рамках кинематографа.

Киноэкипаж «Вызов» слетал на МКС и обратно. ФОТО

Утром 17 октября киноэкипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18». Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок. По сюжету фильма девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.