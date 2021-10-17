НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Киноэкипаж «Вызов» слетал на МКС и обратно. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
246 0

Проект «Вызов» — это художественный фильм о девушке-враче, которая летит на орбиту для спасения космонавта, а также эксперимент по подготовке гражданских к работе в космосе. Киноэкипаж провел на МКС 12 дней.

Еще по теме
Космический корабль с киноэкипажем приземлился в Казахстане
Двойник Солнечной системы предсказал будущее Земли
Земля оказалась в гигантском магнитном туннеле
Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком
смотреть все
Технологии #Космос #Фотолента #Репортаж
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Сибирь» проиграла «Авангарду» в упорной борьбе
Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела
Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком
Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Windows 11 сломала популярные принтеры
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
Sibnet.Ru