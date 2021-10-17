Киноэкипаж «Вызов» слетал на МКС и обратно. ФОТО

Проект «Вызов» — это художественный фильм о девушке-враче, которая летит на орбиту для спасения космонавта, а также эксперимент по подготовке гражданских к работе в космосе. Киноэкипаж провел на МКС 12 дней.
17 октября, вс, 16:03
Проект «Вызов» — это художественный фильм о девушке-враче, которая летит на орбиту для спасения космонавта, а также эксперимент по подготовке гражданских к работе в космосе. Киноэкипаж провел на МКС 12 дней.
UynachalnicaА слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!
slavayninэто он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))