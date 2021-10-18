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Зеленский назвал условие для обмена кума Путина

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Киев может рассмотреть возможность обмена находящегося под следствием главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — цитирует РБК Зеленского.

На Украине Медведчука обвиняют в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное заключение. По версии следствия, политик передавал российской стороне данные, представляющие государственную тайну, и пытался вести «антиукраинскую деятельность».

В начале октября лидеру ОПЗЖ предъявили новое обвинение. По версии Службы безопасности Украины, Медведчук участвовал в заговоре против страны с целью подорвать ее энергетическую безопасность.

Украинский президент подчеркнул, что Медведчук — гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. После очередного продления ареста Медведчуку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает действия украинских властей, но вряд ли сможет помочь политику, так как он является гражданином другой страны.

Медведчук — кум российского президента Владимира Путина (в 2004 году Путин крестил дочь Медведчука).

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Политика #Россия
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