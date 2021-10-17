Сериал «Алиби» на Первом: как скрыть измену

Новый сериал «Алиби» с Евгением Стычкиным в главной роли выходит на Первом канале в понедельник, 18 сентября. Криминальная драма расскажет о сценаристе, выдумывающем алиби для прикрытия тайн и грехов обеспеченных клиентов. Успешный бизнес главного героя тоже тайный, но только до того момента, пока он не получит заказ на обман самого себя...

Главного героя, сценариста Петра Решетникова сыграл Евгений Стычкин. Роль супруги исполнила реальная жена актера Ольга Сутулова. Также в актерском составе Тимофей Трибунцев, Дмитрий Куличков, Александр Устюгов, Вильма Кутавичюте, Андрей Ургант. В одном из эпизодов снялся продюсер проекта Александр Цекало.

Сюжет

Популярный сценарист Петр Решетников кроме работы в кино держит агентство по созданию алиби. Фирма приносит хорошие деньги, но о тайном и циничном бизнесе не знают члены семьи Петра — ни супруга, ни сын-подросток.

К Решетникову обращаются с самыми разными проблемами. Популярной певице нужно придумать оправдание перед мужем за скандальное интимное видео, попавшее в Сеть. Или бизнес-леди, чтобы выйти замуж, нужны подставные родители. Или бизнесмен, который позже окажется не самым честным человеком, просит спасти от шантажа, чтобы стать депутатом...

Но все случаи остаются в рамках работы, пока к Решетникову не обращается новый клиент — его жена. Она просит обеспечить ей алиби, желая скрыть измену. С этого момента жизнь героя переворачивается — обманывать ему придется самого себя.

О сериале

Режиссером «Алиби» выступил Нурбек Эген («Мажор 4», «Шерлок в России», «Самка богомола»). Сценарий написал Дмитрий Лемешев («Проект «Анна Николаевна», «Контакт»). Судя по предыдущим работам создателей, проект обещает быть сильным и громким.

«Заслуга всей команды, что фильм смотрится цельно — и как мелодрама, и как детективная история. Горжусь «Алиби», я не часто так говорю про свои проекты, но именно в этом фильме, я не сомневаюсь», — цитирует пресс-служба Первого канала Нурбека Эгена.

По словам Стычкина, в сериале раскрыта тема взаимоотношений родителей и детей. И она подается крайне честно: «Ребенок, как только начинаешь ему врать, начинает врать тебе. Эта тема тоже есть в сериале».

Съемки «Алиби» проходили в Санкт-Петербурге и Выборге на протяжении семи месяцев. Северная столица в сериале играет одну из главных ролей. Зрители узнают разные исторические объекты, связанные с Федором Достоевским. Писатель снится главному герою и становится источником вдохновения для его творческих экспериментов.

Премьера сериала «Алиби» — 18 октября в 21.30 на Первом канале.