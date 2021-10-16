Состоялся релиз трилогии ремастеров Crysis

Обновленные версии культовых шутеров Crysis от студии Crytek стали доступны на персональных компьютерах, а также PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Игры получили улучшенное освещение и текстуры повышенной четкости. Кроме этого, Crysis Remastered Trilogy может похвастаться поддержкой разрешения 4К с возможностью динамического масштабирования.

Системные требования оказались близки к ремастеру первой части. Для запуска игр на минимальных настройках графики потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5-3470 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060.

Отдельных версий для более производительных консолей PS5 и Xbox Series S/X не планируется. При этом сыграть в Crysis Remastered Trilogy на новых приставках можно, воспользовавшись функцией обратной совместимости с PS4 и Xbox One.