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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Состоялся релиз трилогии ремастеров Crysis

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Обновленные версии культовых шутеров Crysis от студии Crytek стали доступны на персональных компьютерах, а также PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Игры получили улучшенное освещение и текстуры повышенной четкости. Кроме этого, Crysis Remastered Trilogy может похвастаться поддержкой разрешения 4К с возможностью динамического масштабирования.

Системные требования оказались близки к ремастеру первой части. Для запуска игр на минимальных настройках графики потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5-3470 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060.

Отдельных версий для более производительных консолей PS5 и Xbox Series S/X не планируется. При этом сыграть в Crysis Remastered Trilogy на новых приставках можно, воспользовавшись функцией обратной совместимости с PS4 и Xbox One.

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Игры #Экшены
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