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Ремейк фильма «Один дома» возмутил поклонников оригинала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Множество разгневанных комментариев появилось в Сети после публикации трейлера ремейка «Один дома». Поклонники оригинала считают бессмысленным переснимать классику.

Сюжет ремейка практически идентичен оригиналу. Родители случайно оставляют ребенка дома одного в канун Рождества. Узнав об этом, грабители решают ограбить дом. Но находчивый мальчик дает отпор бандитам.

Трейлер ремейка опубликовала студия Disnay на своем YouTube-канале в среду. Видео за сутки собрало около 2 миллионов просмотров. При этом зрители поставили трейлеру больше 43 тысяч дизлайков и всего 12 тысяч лайков. А в комментариях поклонники оригинального фильма «Один дома» призвали объявить ремейку бойкот и не смотреть его ни в коем случае.

Большинство пользователей Сети, посмотревших трейлер, остались в недоумении. В комментариях они написали, что не понимаю, зачем переснимать классику, тем более в «так бездарно».

Первая часть рождественской комедии «Один дома» была выпущена в 1990 году, а главного героя Кевина Маккаллистера сыграл актер Маколей Калкин. В ремейке роль мальчика сыграет Арчи Йейтс — британский актер, получивший известность благодаря роли Йорки в фильме «Кролик Джоджо».


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