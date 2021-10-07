Олимпиада для геймеров: стартовал главный турнир в мире киберспорта

Главное киберспортивное событие года стартовало в Бухаресте. На чемпионате мира The International 10 по Dota 2 профессиональные команды разыграют самый крупный в истории призовой фонд — более 40 миллионов долларов. Откуда организаторы взяли такие сумасшедшие призовые, за кого болеть и есть ли шансы на титул чемпионов у россиян?

Команда-победитель The International 10 получит 18,2 миллиона долларов, занявшие второе место — 5,2 миллиона долларов. Далее по нисходящей до 100 тысяч — по столько получат команды, занявшие 17 и 18 места. По суммарным призовым чемпионат Dota 2 обогнал знаменитый теннисный «Ролан Гаррос — 2021».

Когда проходит и где смотреть

Изначально The International 10 должен был состояться в августе прошлого года в Швеции, но из-за пандемии коронавируса его несколько раз откладывали. В итоге организатор турнира Valve перенесла чемпионат мира в Румынию. В Европе The International проходит впервые с 2011 года.

Предполагалось, что турнир пройдет со зрителями, но напряженная эпидемическая обстановка внесла коррективы — наблюдать за TI10 можно будет только онлайн. При этом матчи группового этапа команды проводят прямо из отеля, а игры плей-офф примет Национальный стадион, где играет румынская сборная по футболу.

Смотреть трансляцию можно на официальных каналах Twitch, YouTube, «ВКонтакте» или прямо в Dota 2. Групповой этап The International 10 продлится до 10 октября, затем начнется плей-офф. Финал турнира сыграют 17 октября. Все матчи до гранд-финала пройдут в формате до двух побед по картам, а решающее противостояние — до трех.

За кого болеть

Всего на чемпионате сыграют 18 коллективов из шести регионов: Китая, Южной Америки, Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и СНГ. Россию на чемпионате представляют две команды — Team Spirit и Virtus.pro.

На первом этапе участников распределили на две группы по девять команд в каждой. После групповой стадии коллективы, занявшие первые места, выйдут в верхнюю сетку плей-офф, а команды, занявшие 5-8-е места, попадут в нижнюю сетку, где начнутся игры на выбывание. Девятые команды каждой группы покинут турнир.

Больше всего игроков на турнире будут представлять Китай — сразу 22. Россия занимает третье место по этому показателю, в составах команд на чемпионате играют семь россиян.

Участники The International действительно имеют отличный шанс стать долларовыми миллионерами. Практически весь огромный призовой фонд собрали фанаты Dota 2, которые для этого целый сезон покупают виртуальный боевой пропуск, взамен получая различные игровые предметы.

По мнению букмекеров, главным фаворитом The International 10 является китайская команда PSG.LGD, где собраны очень сильные игроки. В пятерку также входят интернациональные коллективы Team Secret, победитель последних двух турниров OG, американская команда Evil Geniuses и российская Virtus.pro.

Как играют в Dota 2

Dota 2 — одна из самых популярных многопользовательских игр в мире, по среднему количеству игроков онлайн в сентябре 2021 года она занимала почетное четвертое место, уступая только Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и League Of Legends. Согласно статистике платформы Steam, пиковое число геймеров в игре за последний месяц составило 666 тысяч.

По своей механике Dota 2 представляет собой стратегию в реальном времени. Две команды по пять человек выбирают героев, которые должны победить вражескую команду. При этом у каждого героя есть способности, а также магические и физические атаки, они улучшаются в ходе матча, что позволяет по-разному сочетать возможности персонажей.

В отличие от шутера, успех в Dota 2 обычно определяют командные действия и планирование предстоящего поединка. Команде нужно подобрать правильную связку персонажей и получить верные артефакты в зависимости от выбранной стратегии. Грубая ошибка при выборе персонажей поставит игроков на грань поражения еще до старта поединка.