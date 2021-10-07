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Россия получит новый военный флот

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия намерена создать Арктический флот, новое объединение ВМФ будет обеспечивать безопасность Северного морского пути и арктического побережья.

Необходимую для функционирования флота инфраструктуру выделят из состава Северного и Тихоокеанского флотов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере. В дальнейшем флот будет пополняться кораблями и спецтехникой в арктическом исполнении.

Военно-морской флот сейчас состоит из Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Северный флот является стратегическим территориальным объединением, выполняющим задачи военного округа.

Предполагается, что за счет создания новой структуры Северный и Тихоокеанский флоты смогут сосредоточиться на боевых задачах. В свою очередь, Арктический флот будет исполнять прикладные задачи.

Северный морской путь — кратчайший морской маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. В 2018 году президент Владимир Путин в майском указе поставил цель увеличить ежегодный грузооборот Северного морского пути до 80 миллионов тонн к 2024 году.

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