«Союз МС-19» с киноэкипажем пристыковался к модулю МКС

Корабль «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем пристыковался к российскому модулю МКС «Рассвет». На борту корабля находится полностью российский экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, сообщила пресс-служба Первого канала.

Пуск ракеты был выполнен во вторник, 5 октября, в 11:55:02 (мск) с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур. Он проходил в рамках научно-просветительского проекта «Вызов».

Встретят Шкаплерова, Шипенко и Пересильд находящиеся на борту Международной космической станции Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хошиде.

Киноэкипаж будет снимать на МКС эпизоды для фильма с рабочим названием «Вызов». По сюжету, который озвучивал Шипенко, российская женщина-врач впервые отправляется в космос для спасения космонавта.

Съемки на МКС продлятся 12 дней. 17 октября группа должна вернуться на Землю вместе с командиром корабля «Союз МС-18» Олегом Новицким.