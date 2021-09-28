Объявлена дата премьеры 10-го сезона шоу «Голос»

Первый канал объявил дату премьеры юбилейного, 10-го сезона шоу «Голос» с золотым составом наставников.

Премьера 10-го сезона «Голоса» состоится 8 октября в 21.30 на Первом канале. В составе жюри — Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Все артисты были наставниками в первом сезоне шоу.

К участию в слепых прослушиваниях допущено около 120 исполнителей – профессионалы и любители, посланцы разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Ведущий – Дмитрий Нагиев.

Сейчас на Первом канале идет «Голос 60+», наставники уже выбрали финалистов, победитель проекта определится уже 1 октября в эфире Первого канала.