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Объявлена дата премьеры 10-го сезона шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Первый канал объявил дату премьеры юбилейного, 10-го сезона шоу «Голос» с золотым составом наставников.

Премьера 10-го сезона «Голоса» состоится 8 октября в 21.30 на Первом канале. В составе жюри — Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Все артисты были наставниками в первом сезоне шоу.

К участию в слепых прослушиваниях допущено около 120 исполнителей – профессионалы и любители, посланцы разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Ведущий – Дмитрий Нагиев.

Сейчас на Первом канале идет «Голос 60+», наставники уже выбрали финалистов, победитель проекта определится уже 1 октября в эфире Первого канала.

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