Россия установила исторический рекорд по экспорту зерна

Россия в августе экспортировала 6,08 миллионов тонн зерна с учетом зернобобовых культур, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Так, пшеницы вывезено 5,27 миллионов тонн, ячменя — 557 тысяч тонн, гороха — 171 тысяча тонн. Это стало абсолютным историческим максимумом за всю историю торговли, сообщает компания «ПроЗерно».

«Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было шестимиллионного экспорта зерна за месяц, и во многом это произошло за счет Ирана и рекордного за месяц экспорта гороха», — отмечается в сообщении.

Главными покупателями российского зерна за два месяца текущего сельскохозяйственного года, который традиционно начинается в июле, стали Турция — 2,51 миллионов тонн, Иран — 1,79 миллионов тонн и Египет — 980 тысяч тонн.

В частности, экспорт пшеницы в Иран за первые неполные три месяца превысил объем поставок за весь прошлый год. С 1 июля по 27 сентября в Иран было отправлено 2,44 миллиона тонн пшеницы, за весь прошлый год — 1,38 миллиона тонн.