НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Хомяк стал успешным торговцем криптовалютой

Источник:
Business Insider
253 1
Фото: Dalius Baranauskas / CC BY 3.0

Хомяк по кличке Мистер Гокс стал успешным торговцем криптовалютой, доходность его сделок превысила индекс Уоррена Баффета.

Хозяин хомяка в июне 2021 года построил для своего питомца специальную клетку с датчиками. Животное случайным образом выбирает конкретную криптовалюту и торгует ей, покупая или продавая отдельные позиции, пишет Business Insider.

Сделки происходят случайным образом, с помощью так называемого «колеса намерений» и двух тоннелей «принятия решений». Например, если хомяк выбирает один тоннель, цифровые деньги покупаются, если другой — продаются.

За три месяца портфель хомяка вырос на 29% — с 390 долларов до 498 долларов, что превышает среднестатистические показатели успешных инвесторов на рынке. Например, он купил токен Chiliz на сумму 23,60 доллара и продал за 36,44 доллара, прибыль составила 54 %.

Сейчас самым крупным активом портфеля домашнего питомца является токен TRON, хомяк купил его пять раз на сумму 100 долларов, с момента первой сделки его цена выросла на 40%.

Еще по теме
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Власти усилят адресную поддержку людей по оплате ЖКУ
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга
Обсуждение (1)
Картина дня
России оставят единственного президента
Лукашенко заявил о гуманитарной катастрофе на границе
Президенту России дадут право наказывать губернаторов
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
Sibnet.Ru