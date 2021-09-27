Хомяк стал успешным торговцем криптовалютой

Хомяк по кличке Мистер Гокс стал успешным торговцем криптовалютой, доходность его сделок превысила индекс Уоррена Баффета.

Хозяин хомяка в июне 2021 года построил для своего питомца специальную клетку с датчиками. Животное случайным образом выбирает конкретную криптовалюту и торгует ей, покупая или продавая отдельные позиции, пишет Business Insider.

Сделки происходят случайным образом, с помощью так называемого «колеса намерений» и двух тоннелей «принятия решений». Например, если хомяк выбирает один тоннель, цифровые деньги покупаются, если другой — продаются.

За три месяца портфель хомяка вырос на 29% — с 390 долларов до 498 долларов, что превышает среднестатистические показатели успешных инвесторов на рынке. Например, он купил токен Chiliz на сумму 23,60 доллара и продал за 36,44 доллара, прибыль составила 54 %.

Сейчас самым крупным активом портфеля домашнего питомца является токен TRON, хомяк купил его пять раз на сумму 100 долларов, с момента первой сделки его цена выросла на 40%.