Правительство придумало новый способ удешевить продукты

Минпромторг обяжет розничные сети заключать с поставщиками прямые договоры вместо тендерных закупок, по которым сейчас в магазины поставляется большая часть продуктов. Это должно приостановить рост продовольственной инфляции.

Через тендеры работает большинство «магазинов у дома», не имеющих возможности делать большие запасы овощей, фруктов и мяса. Гипермаркеты обычно держат крупные складские мощности и закупают чаще по прямым договорам, пишет РБК.

При этом эксперты отмечают, что тендеры позволяют быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынков. Отказ от такого механизма может обернуться противоположным эффектом — производители начнут закладывать в оптовые цены все риски, что вызовет новое подорожание.

По данным Росстата, на 20 сентября рост индекса потребительских цен в России впервые с 2016 достиг 7%. С начала года потребительская корзина подорожала на 4,9% — столько же, сколько за весь прошлый год.

В частности, курятина подорожала на 18,4% с начала года, а в годовом выражении — на 23%. Цены на говядину выросли на 2,26% с начала сентября и 12,3% с начала года. Свинина стала дороже на 1,05% и 12,4% соответственно.