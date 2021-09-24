Мокрый снег и минусовые температуры придут в Новосибирск

Выходные в Новосибирске будут холодными, ночами температуры будут опускаться до «минуса», ожидается мокрый снег, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ни завтра, ни послезавтра особого комфорта в погоде не будет», – рассказала собеседница.

В субботу ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем – дождь, порывистый ветер силой до 14 метров в секунду. Ночью будет 1-3, днем – 4-6 градусов выше нуля.

Дожди и мокрый снег вероятны также в воскресенье. Ночью будет до минус 2 градусов, днем – 3-5 градусов выше нуля.

Погода немного улучшится в понедельник. Ночью вероятен дождь, днем осадков не ожидается. Ночью будет от минус 1 до плюс 2 градусов, днем – 6-8 градусов тепла.

В последние дни средняя температура воздуха держится на уровне плюс 4 градусов, это на 5 градусов ниже климатической нормы, добавила синоптик.