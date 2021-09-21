Фильм о Сергее Бодрове выйдет в ограниченном прокате

Фильм «Нас других не будет» об актере и режиссере Сергее Бодрове-младшем выйдет в ограниченный кинопрокат 7 октября, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

Документальная лента «Нас других не будет» была представлена 32-м кинофестивале Кинотавр. Режиссером картины стал Петр Шепотинник.

«Я просто хотел, чтобы эта картина была по разговорам близких людей о близких нам людях. Если контакт со зрителями состоится – для нас это будет самой большой похвалой», — сказал он о фильме.

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел ледник. 27 декабря 2021 года Сергею Бодрову исполнилось бы 50 лет. Документальный фильм «Нас других не будет» выходит в ограниченный прокат 7 октября.