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Фильм о Сергее Бодрове выйдет в ограниченном прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат»

Фильм «Нас других не будет» об актере и режиссере Сергее Бодрове-младшем выйдет в ограниченный кинопрокат 7 октября, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

Документальная лента «Нас других не будет» была представлена 32-м кинофестивале Кинотавр. Режиссером картины стал Петр Шепотинник.

«Я просто хотел, чтобы эта картина была по разговорам близких людей о близких нам людях. Если контакт со зрителями состоится – для нас это будет самой большой похвалой», — сказал он о фильме.

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20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел ледник. 27 декабря 2021 года Сергею Бодрову исполнилось бы 50 лет. Документальный фильм «Нас других не будет» выходит в ограниченный прокат 7 октября.

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Топ комментариев

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!

Uynachalnica

Смотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...

лачинов

Это не личность и не стрелок, а больной на голову урод.
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