Новосибирская команда Fraules проиграла в «Новых танцах» на ТНТ

Танцовщицы из Новосибирска Fraules проиграли московской команде Agny в баттлах на шоу «Новые танцы» на ТНТ — выпуск показали в эфире телеканала в воскресенье.

В «Новых танцах» участники соревнуются в четырех категориях: «Соло», «Дуэты», «Дети» и «Команды». Борьба проходит в формате баттлов, в следующий этап проходит один дуэт, танцор или коллектив. В пары иногда ставят представителей совершенно разных стилей.

Fraules преимущественно танцуют тверк, дэнсхол и вог. По словам лидера команды Елены Яткиной, на «Новых танцах» они показали «жаришку». Синхронность команды оценил Сергей Лазарев, а еще один член жюри Ирина Мягкова назвала их идеальными женщинами. Мигель заявил о «крутейшей хоряге».

Соперницами стала команда Agny, представляющая стиль Frame up. Она поразила жюри точностью движений и идеей постановки и единогласно прошла в следующий тур.

Лидер команды Fraules Елена Яткина в сторис в Instsgram раскрыла некоторые детали участия в шоу: девушки хотели показать другой номер, но его отвергли организаторы и хореографы «Новых танцев», и им меньше, чем за две недели, пришлось ставить хореографию. Также Яткина удивилась подбору пар в баттлы.