НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новосибирская команда Fraules проиграла в «Новых танцах» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
295 0

Танцовщицы из Новосибирска Fraules проиграли московской команде Agny в баттлах на шоу «Новые танцы» на ТНТ — выпуск показали в эфире телеканала в воскресенье.

В «Новых танцах» участники соревнуются в четырех категориях: «Соло», «Дуэты», «Дети» и «Команды». Борьба проходит в формате баттлов, в следующий этап проходит один дуэт, танцор или коллектив. В пары иногда ставят представителей совершенно разных стилей.

Fraules преимущественно танцуют тверк, дэнсхол и вог. По словам лидера команды Елены Яткиной, на «Новых танцах» они показали «жаришку». Синхронность команды оценил Сергей Лазарев, а еще один член жюри Ирина Мягкова назвала их идеальными женщинами. Мигель заявил о «крутейшей хоряге».

Соперницами стала команда Agny, представляющая стиль Frame up. Она поразила жюри точностью движений и идеей постановки и единогласно прошла в следующий тур.

Лидер команды Fraules Елена Яткина в сторис в Instsgram раскрыла некоторые детали участия в шоу: девушки хотели показать другой номер, но его отвергли организаторы и хореографы «Новых танцев», и им меньше, чем за две недели, пришлось ставить хореографию. Также Яткина удивилась подбору пар в баттлы.

Еще по теме
Объявлены сериалы-победители премии «Эмми-2021»
Канал СТС представил шоу и сериалы нового сезона
Омич сделал маски для сериала Netflix
Историческую драму «Русские горки» покажет Первый канал
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская команда Fraules проиграла в «Новых танцах» на ТНТ
Новосибирца арестовали за убийство женщины с ребенком
Мальчик умер от удара тока на крыше дома в Бурятии
Шоумен Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии
Самое популярное
Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»
Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple
Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года
Обнаружено древнейшее существо на Земле
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
59
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
47
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Путин позвал граждан России на выборы
Sibnet.Ru