НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Раскрыты подробности задержания пермского стрелка

Источник:
Sibnet.ru
452 1
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Открывший стрельбу в пермском вузе 18-летний Тимур Бекмансуров был ранен полицейским ответным огнем, после чего силовик обезвредил его и оказал ему первую помощь, сообщает МВД РФ.

Отмечается, что первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по городу Перми. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан.

«В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли восемь человек, 28 пострадали, из них 19 человек получили огнестрельные ранения. Подозреваемый был тяжело ранен и сейчас находится в реанимации.

Еще по теме
Путин выразил соболезнования родным погибших в Перми
Стала известна личность пермского стрелка
Выросло число погибших при стрельбе в Перми
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирца арестовали за убийство женщины с ребенком
Мальчик умер от удара тока на крыше дома в Бурятии
Шоумен Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии
Неделя в Новосибирске будет холодной
Самое популярное
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»
Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple
Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин положительно оценил итоги выборов
Стала известна личность пермского стрелка
Россиянам массово спишут долги
Ремонт по ОСАГО рассчитают по новым правилам
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
46
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Путин позвал граждан России на выборы
Sibnet.Ru