Раскрыты подробности задержания пермского стрелка

Открывший стрельбу в пермском вузе 18-летний Тимур Бекмансуров был ранен полицейским ответным огнем, после чего силовик обезвредил его и оказал ему первую помощь, сообщает МВД РФ.

Отмечается, что первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по городу Перми. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан.

«В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли восемь человек, 28 пострадали, из них 19 человек получили огнестрельные ранения. Подозреваемый был тяжело ранен и сейчас находится в реанимации.